«Водоканал» опубликовал список домов Казани, оставшихся без воды из-за крупной аварии

В Казани по-прежнему остаются без воды дома и соцобъекты трех районов города – Авиастроительного, Московского и Кировского – из-за аварийных работ на водопроводах по Горьковскому шоссе и ул.Рахимова. С момента обнаружения аварии к домам уже организовали подъездные пути, на места доставлены техника и все необходимое оборудование и материалы, сообщил «Водоканал».

«В настоящий момент необходимые технологические переключения завершены. Ведутся работы по устранению аварийно ситуации. Задействованы 35 сотрудников, 25 единиц техники. Аварийные работы ведутся на зеленых зонах без перекрытия проезжих частей», – добавили в учреждении.

Также «Водоканал» опубликовал полный список домов, остающихся без воды – предварительно, до завтрашнего утра. Посмотреть его можно по ссылке.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщил о крупной аварии на водопроводе. Жители могут набрать воду в специальных автоцистернах, которые будут размещаться на улицах города по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.