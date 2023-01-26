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Ру Тат
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Казань
26 января 2023  13:22

Из-за аварии на водопроводе по ул.Рахимова в Казани без воды остались жители трех районов

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В Казани произошла авария на водопроводе по ул.Рахимова, из-за чего воды не будет в ряде домов и социальных учреждений Авиастроительного, Московского и Кировского районов, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Рабочие уже приступили к работам по устранению аварии, для этого им пришлось отключить магистральный водовод. Устранить аварию планируется к завтрашнему утру.

Жители смогут набрать воду в специальных автоцистернах, которые будут размещаться на улицах города по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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