«Водоканал» консолидирует сети в центре Казани

На баланс МУП «Водоканал» в этом году будут переданы коммунальные сети в центральной части Казани. Речь об улице Толстого, Оренбургском тракте (микрорайон «Казанской ярмарки») и улицах Девятаева и Меховщиков (микрорайон Казанского речного порта). Их общая протяженность – 10 км, рассказала в интервью «Татар-информу» первый заместитель председателя Госкомитета по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Это сети “Татфлота”, КНИИВОЛТ, ИП Шаматова. Они находятся в ненормативном состоянии и нуждаются в ремонте и замене. Сейчас они будут оформляться как бесхозные, передаваться на баланс муниципалитета и дальше перейдут в ведение МУП “Водоканал”», – рассказала она.

В этом году введены новые федеральные критерии отнесения компаний к транзитным организациям (ТО), претендующим на возврат своих средств из тарифной выручки гарантирующего поставщика. Для получения этого статуса необходимо иметь 10 км сетей либо в собственности, либо в аренде, либо на других условиях.

В результате «Татфлот», КНИВОЛТ, ИП Шаматов и еще 15 транзитных организаций Казани утратили статус транзитных организаций в системе водообеспечения Казани.

Подробнее – в материале «Раньше не хватало денег на латание дыр»: как Казань за счет тарифов обновит коммуникации».