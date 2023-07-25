«Раньше не хватало денег на латание дыр»: как Казань за счет тарифов обновит коммуникации

Лариса Хабибуллина: «Федеральные власти согласились с необходимостью совершенствования тарифного регулирования»

Фото: предоставлено Ларисой Хабибуллиной

Тарифы как стимулы модернизации

– Казань вышла в лидеры по темпам роста платы за услуги ЖКХ в Татарстане. С июля прошлого года тарифы на услуги водоотведения поднялись на 41%, на холодную воду – на 10,9%. Во время внеочередной индексации в декабре 2022 года тарифы снова выросли: канализация подорожала на 22%, а холодное водоснабжение – на 10,3%. В итоге за последние два года индексация привела к росту платы на воду и стоки на 23%. В чем причина?

– Изменения в тарифной политике связаны с применением новых подходов в привлечении инвестиций в коммунальную инфраструктуру Казани. Базовый принцип регулирования – «инфляция минус» продолжает действовать в республике, как и по всей стране.

Однако в случае с жилищно-коммунальным хозяйством Казани мы решили пойти на пилотный проект и собрать воедино все механизмы, чтобы избавить город от дырявых коммунальных сетей. В решении этой задачи тарифное регулирование выступило генератором привлечения инвестиций в коммунальные сети, что отвечает интересам потребителей и поставщика услуг.

Почему инвесторы до сих пор не идут в коммунальное хозяйство? В консервативной модели регулирования индексация тарифов с превышением предельно допустимого уровня происходит раз в год. Это мешает инвестору строить долгосрочные программы, так как инвестиционный цикл обычно составляет 3-5 лет. Если нет четких и прозрачных условий на все это время – нет гарантий возврата.

Федеральные власти согласились с необходимостью совершенствования тарифного регулирования. И подготовили законопроект о проведении пилотного эксперимента, разрешающего установление коммунальных тарифов свыше предельно допустимого уровня в регионе сроком на три года. Татарстан наряду с Московской и Тюменской областями стали его участниками. Так, предельные индексы на три года с превышением были утверждены для реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал». Он является гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения Казани. Предприятие обслуживает свыше 3 тыс. км сетей, износ которых варьируется от 60 до 70%.

Казань вышла в лидеры по темпам роста платы за услуги ЖКХ в Татарстане Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– На недавней конференции ФАС Росси прозвучало, что тарифы на водоснабжение и водоотведение были проиндексированы на 13% в 2022 году, на 10% – в 2023-м, и финальный рост в 8,3% ожидается в 2024 году. Какие финансовые ресурсы дополнительно получил «Водоканал»?

– С учетом всех механизмов суммарный объем инвестиций вырос до 2,4 млрд рублей в 2023 году. Несколько лет мечтать об этом не могли. Тогда единственным источником ремонта сетей являлась амортизационные отчисления, а это около 400 млн рублей. Теперь к этому прибавляется нормативная прибыль в 1,2 млрд рублей. К тому же за счет ввода новых объектов выросли поступления от амортизации до 800 млн рублей.

Но все эти поступления жестко «привязаны» к отдельной инвестиционной программе «Водоканала» стоимостью 7,5 млрд рублей (всего их две, – прим. Т-и). По поручению Раиса РТ Госкомитет по тарифам контролирует фактическое исполнение программных мероприятий, утвержденных ФАС РФ.

По программе в течение трех лет 1,8 млрд рублей должно быть направлено на обновление сетей водоотведения и 1 млрд рублей – на водопроводные сети. Большая разница в расходах связана с тем, что канализационные трубы имеют кратно больший диаметр, чем водопроводные. Самым масштабным объектом является реконструкция 3-го Северного коллектора протяженностью 3,2 км.

Вся программа рассчитана до конца 2028 года, но, повторюсь, повышенная инвестиционная составляющая (или «прибыль на капитальные вложения») будет действовать только три года. Конечно, 7,5 млрд рублей значительная сумма, но ее хватит, чтобы «закрыть» самые опасные участки изношенной инфраструктуры «Водоканала».

Немаловажно и то, что к программе «присоединили» еще один источник финансирования – плату за негативное воздействие на окружающую среду. Как известно, этот платеж был введен по всей стране для промышленных потребителей и юридических лиц с июня 2020 года.

Плата рассчитывается с индексом 0,5% к тарифу, установленному на водоотведение в пользу МУП «Водоканал». С ее введением дополнительные поступления от потребителей составили около 400 млн рублей. Но эти ресурсы не имеют жесткой привязки в инвестпрограмме на 7,5 млрд рублей. Они идут на основную программу по строительству канализационных сетей и реконструкцию биологических очистных сооружений (БОС), строительство водовода и водопроводных очистных сооружений. Но могут быть запасным источником.

В любом случае при помощи инвестиционных тарифов мы смогли объединить и направить все ресурсы на обновление сетей, чтобы добиться максимальной результативности и эффективности.

«Плата рассчитывается с индексом 0,5% к тарифу, установленному на водоотведение в пользу МУП «Водоканал» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан отчитается перед ФАС в августе

– Как реализуется инвестиционная программа?

– Сейчас мы проверяем ход реализации программы за первый 2022 год. К началу августа отправим отчет о ее выполнении в ФАС РФ.

Как показала проверка, все мероприятия по сфере водоснабжения реализованы. А по водоотведению выполнено одно из трех мероприятий. Но тут нельзя подходить формально. По ходу реализации «канализационной части» МУП «Водоканал» провел перегруппировку работ, сосредоточив усилия на реконструкции 3-го Северного коллектора. Она завершится за один год вместо запланированных трех лет. Но остальные два мероприятия пришлось перенести на следующие два года – 2023-2024 годы.

Если говорить в денежном выражении, то в 2022 году должны были освоить 185 млн рублей на работах по водоотведению. В результате отчитались о выполнении работ на сумму в 227 млн рублей. Дополнительные ресурсы привлекали за счет другого источника – платы за негативное воздействие окружающей среды.

– Для чего потребовалась перегруппировка мероприятий?

– Несмотря на то что работы проводились без отключения канализационной сети, жители все равно жаловались на неудобства, перекопанные пути к дому. Кто-то жаловался на сильные запахи. Поэтому «Водоканал» решил не растягивать на три года, а сделать за один, чтобы потом не возвращаться. Одновременно с традиционной технологией санации полости трубы с применением полимерного чулка подрядчиком также используется метод навивки профиля.

В этом году им предстоит провести работы по замене 17 км сетей водоснабжения и 1,2 км – водоотведения, например, в Казани на участках от ул. Патриса Лумумбы, 41 до ул. Аделя Кутуя, по ул. Наки Исанбета от ул. Гвардейской до ул. Седова, по ул. Мавлютова от ул. Гарифьянова до ул. Сыртлановой, по ул. Парина от ул. Сыртлановой до ул. Мавлютова и др. Их итоги мы будем подводить летом 2024 года.

Можно ли было обойтись без повышения тарифов?

– Повышение тарифов на услуги ЖКХ всегда болезненно воспринимается населением. Тем более инвестиционная индексация в Казани пришлась на время трансформации экономики, связанной с началом СВО. Можно ли было обойтись без нее?

– Ни одного недовольного обращения или жалобы на рост «водных» тарифов от граждан не поступило. В абсолютном выражении стоимость услуг выросла в пределах 10 рублей, общий платеж за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в декабре относительно ноября (при сопоставимых условиях) изменился в среднем на 80 рублей для одного проживающего в однокомнатной квартире.

«Ни одного недовольного обращения или жалобы на рост «водных» тарифов от граждан не поступило» Фото: © «Татар-информ»

В рейтинге регионов Казань остается в низкой ценовой зоне в Приволжском федеральном округе. Это 4-е место снизу по тарифам на водоснабжение – 31,22 руб./куб. м с учетом НДС (максимальное значение у Кировской области – 45,42 руб./куб. м всего 14 регионов). И 8-е место по уровню тарифа на канализацию: 29,76 руб./куб. м с учетом НДС (максимальное значение у Кировской области – 36,19 руб./куб. м).

При этом большинство жителей многоквартирных домов довольны услугами. Это свидетельствует о своевременности пилотного эксперимента для последующей экономии в будущем. Так или иначе, спрятаться от этой проблемы все равно не получится.

На мой взгляд, мы нашли надежный источник инвестирования и навели порядок в реализации инвестпрограммы крупного поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения. Раньше не хватало денег на латание дыр. Сейчас гарантирующий поставщик выходит на новый уровень обслуживания потребителей, получил возможность планировать работы и отвечать за качество услуг.

– Ближайшая индексация тарифов на услуги ЖКХ произойдет в стране лишь с 1 июля 2024 года, то есть повышение отложили на полтора года, пообещал в апреле Президент России Владимир Путин. Распространяется этот мораторий на Казань, реализующую инвестпрограмму «Водоканала»?

– Однозначно. Полтора года и один месяц тарифы на все восемь коммунальных услуг в Татарстане не изменятся. Следующая индексация пройдет с 1 июля 2024 года, как во всех регионах РФ. Но пройдет ли на запланированном уровне в 8,3%, трудно сказать. Дело в том, что предельно допустимые уровни тарифов на уровне Правительства РФ еще не установлены. Когда мы закладывали рост в 8,3%, исходили из того, что рост тарифа на газ составит 3%, а электроэнергии – на 4%. Но сегодня видим, что прежние макроэкономические условия в стране изменились. В последней версии прогноза предлагается повысить тарифы на газ на 7%, а на электричество – на 6%. Так что как бы нам не пришлось секвестировать инвестиционную составляющую на воду и стоки, чтобы уложиться в предельный уровень тарифа на 2024 год. Либо придется искать другие варианты решения вопроса.

К сожалению, экономические условия меняются, а хотелось бы постоянства. Не секрет, что на стоимость коммунальных услуг сильно влияет цена на газ и энергию. В структуре тарифа на воду до 40% приходится на электроэнергию, почти 60% – расходы газ при выработке тепла. Регионы не раз высказывали пожелание заморозить оптовые цены на газ и электрическую энергию, чтобы коммунальная сфера могла восстановиться и нарастить инвестиционные программы по развитию своего хозяйства.

«В структуре тарифа на воду до 40% приходится на электроэнергию, почти 60% – расходы газ при выработке тепла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что будет после 2028 года

– Как будут меняться тарифы после окончания инвестиционной программы в 2024 году?

– Мы думаем, что вернемся к плановой индексации тарифов. Таких значений инвестиционной надбавки уже не будет. Мы защитили программу на три года, довели сумму до определенного уровня. А дальше изменение тарифов будет происходить как обычно, на уровень роста энергоресурсов, потребительских цен. Возможно, что повышение будет проходить в пределах индекса инфляции в пределах 4,3% в зависимости от прогнозов. С такими темпами индексация будет проходить до 2028 года.

– Почему установлен этот рубеж?

– Дело в том, что «Водоканал» реализует две инвестиционные программы – основную и дополнительную. Первая стартовала еще в 2014 году. Она предусматривала строительство КНС «Заречная» в Кировском районе Казани, реконструкцию БОСК, строительство водовода и водопроводных очистных сооружений. При ее реализации тарифное стимулирование не применялось. Основными источниками были плата за подключение к сетям, амортизационные отчисления, заемные средства и прочие источники. Ежегодный объем вложений составлял 1,3 млрд рублей. Плановый срок окончания – 2028 год.

Как раз посредине этого процесса у «Водоканала» появилась дополнительная инвестпрограмма на 7,5 млрд рублей.

Какими будут тарифы после 2028 года, зависит от того, планирует ли «Водоканал» и дальше реализовывать инвестиционные программы. Скорее всего, поставщик не остановится на этом пути и продолжит приводить в порядок городские сети. Ведь ему все больше передается сетей в запущенном состоянии от прежних балансодержателей и просто заброшенных сетей.

«В этом году предстоит передача на баланс большого количества бесхозных сетей водоснабжения и водоотведения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Транзитные компании передают сети в запущенном состоянии

– Какие сети транзитных организаций будут передаваться в этом году казанскому «Водоканалу»?

– В этом году предстоит передача на баланс большого количества бесхозных сетей водоснабжения и водоотведения. Они находятся в ветхом состоянии. В общей сложности их протяженность около 10 км. Откуда они взялись?

До последнего момента они принадлежали транзитным компаниям, которые их эксплуатировали за счет тарифной выручки МУП «Водоканал» как гарантирующего поставщика. Они владели мелкими участками сетей: от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Но с этого года вступили в силу федеральные критерии отнесения компаний к транзитным организациям, которые могут претендовать на возврат своих средств из тарифной выручки гарантирующего поставщика. Для получения статуса территориальной организации необходимо иметь 10 км сетей либо в собственности, либо в аренде, либо на других условиях.

В результате произошло отсечение значительной части транзитных компаний Казани. Всего их было около 37, а сейчас осталось только 19. Ушли те, у которых сети находились в ненормативном состоянии. Их предстоит перевести на баланс «Водоканала».

Например, это сети «Татфлота», КНИИВОЛТ, ИП Шаматова, которые проходили в центральной части Казани. Они находятся в ненормативном состоянии и нуждаются в ремонте и замене.

Сейчас они будут оформляться как бесхозные, передаваться на баланс муниципалитета и дальше перейдут в ведение МУП «Водоканал». Они пока не вошли в инвестиционную программу, так как не значились на балансе «Водоканала». Раньше их не брали, требуя приведения в нормативное состояние. Но что с них взять? КНИИВОЛТ у нас банкрот, у ИП Шаматов и «Татфлота» также нет денег на восстановление сетей.

– Кого обслуживают эти сети?

– На сетях КНИИВОЛТ находятся потребители по улице Толстого, сети ИП Шаматов обслуживают район «Казанской ярмарки», сети «Татфлота» – микрорайон Казанского речного порта. Кроме того, очень много сетей передают промышленные предприятия Казани. Большинство из них реконструкцией не занимались. Мы надеемся, что к 2028 году будет разработана новая инвестиционная программа по их приведению в порядок. В 2022 году МУП «Водоканал» передано 59,6 км сетей, но эта цифра может меняться по мере выявления заброшенных сетей.

«После введения жилья новые коммунальные сети эксплуатируются управляющей компанией застройщика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Застройщики пытаются зарабатывать на сетях дважды

– В Казани идет интенсивное жилищное строительство, вводится большая протяженность новых коммунальных сетей. Кому они передаются?

– Здесь есть вопросы к застройщикам, которые все чаще передают их крупным транзитным организациям, нежели гарантирующему поставщику. Почему?

После введения жилья новые коммунальные сети эксплуатируются управляющей компанией застройщика. Но через 5 лет в сетях возникают аварии, и застройщики начинают думать – что же с ними делать? Начинают передавать либо в аренду транзитным компаниям, либо на баланс казанского «Водоканала».

Если через муниципалитет, тогда сети попадают гарантирующему поставщику. А если транзитным организациям – «Интеграция», «Теплогрупп», – тогда арендная плата включается в тариф через ННП (тарифную выручку). Хотя всем известно, что расходы на строительство сетей уже заложены в стоимость жилья (через оплату техприсоединения). И получается, что застройщики пытаются зарабатывать на сетях дважды, получая сначала выгоду при продаже жилья, а затем при сдаче в аренду.

В договорах не фигурирует, чья обязанность проводить капремонт сетей. Амортизационные отчисления уходят не на ремонт, а на оплату арендной платы транзитной организации. Что они делают для улучшения технического состояния сетей? Как показывает практика, за это время арендатор ограничивается минимумом работ. Это техническое обслуживание, осмотр, а систематической работы по поддерживанию сетей в нормативном состоянии не проводится.

Поэтому мы придерживаемся позиции того, чтобы сети сразу передавались гарантирующему поставщику. Неважно, это тепловые или водопроводные сети. В этом случае мы уверены в том, что ГП будет содержать в надлежащем состоянии, так как несет обязательства перед потребителями.

– Сколько транзитных компаний работает в Казани?

– Сейчас на рынке три крупных игрока – РСК, «Теплогрупп» и «Интеграция». Их совокупная выручка около 170 млн рублей. Конечно, по сравнению с «Водоканалом» она невелика. Но если смотреть в ретроспективе, то за последние пять лет она идет с нарастающим итогом. Учитывая, что мы находились в ограничениях платы граждан, водоканалы вынуждены секвестировать ремонты.

«Мы неоднократно обращали внимание руководства «Водоканала» на необходимость совершенствования работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Почему застройщики сразу не передают сети гарантирующему поставщику (ГП)?

– При строительстве жилья застройщик может подать заявку на техническое присоединение ГП, но не всегда у него есть свободные мощности. Поэтому застройщики вынуждены сами строить сети. Мы неоднократно обращали внимание руководства «Водоканала» на необходимость совершенствования работы. Застройщик должен выходить на подготовленную инженерную площадку. На наш взгляд, МУП «Водоканал» должен быть достаточно конкурентным, брать заказы на строительство сетей, развивать свое направление, а не отдавать возможность подрядчикам строить хозспособом.

Причем нет гарантии, что подрядчик построит сеть по нормативам. Здесь есть огрехи. Но мы их обнаруживаем в процессе сдачи – передачи коммунальных сетей «Водоканалу». Такие примеры есть в Иннополисе. Совсем недавно построили новые БОС, и город еще молодой, а уже необходима реконструкция. Подрядчики не сделали так, как было нужно. Такие случаи также имеют место быть.

– Еще один вопрос – о дороговизне эксплуатации БОС. После их введения в сельской местности выросли тарифы на водоотведение. Что делать?

– Действительно, в последние годы было построено очень много новых очистных сооружений. Очистка сточных вод достигла такого уровня, что превышает нормы СанПиН по питьевой воде. Понятно, что мы хотим сберечь природу, но расходы на содержание БОС выросли многократно. Приходится включать большое количество компрессоров для поддержания качества очистки сточных вод. Водоканалы пытаются найти технологию, которая помогла бы оптимизировать расходы. Технологии очистки стоков сильно увеличивают потребление электроэнергии. Здесь один выход – строить совместно БОС и сети и подключать к ним максимальное количество потребителей.

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