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Общество 1 апреля 2025 19:13

Водоем в казанском парке «Черное озеро» начали готовить к лету

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Водоем в казанском парке «Черное озеро» начали готовить к лету, сообщили в Дирекции парков и скверов.

«Сегодня в парке началась подготовка озера к летнему сезону. В ближайшее время мы откачаем воду, чтобы очистить дно от скопившейся грязи, демонтируем барьеры и наполним его чистой водой», – рассказали в пресс-службе Дирекции.

Подготовку водоема в летнему сезону планируется завершить за две недели.

Напомним, что зимой здесь был залит каток, но из-за аномально-теплой погоды его часто закрывали. За почти два месяца работы услугами проката коньков воспользовалось более 21 тыс. посетителей.

#парк Черное озеро
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