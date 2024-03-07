Каток в казанском парке «Черное озеро» закрывается

Каток в казанском парке «Черное озеро» официально закрывается из-за погодных условий. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов Казани.

«Хорошая новость: весна официально вступила в свои права — ярче светит солнце и воздух становится теплее. Плохая новость: каток в парке «Черное озеро» завершает свою работу! (теперь официально)», – говорится в сообщении.

Каток в парке «Черное озеро» открылся в канун Нового Года и проработал больше 60 дней. За сезон услугами проката воспользовалось более 21 тыс. посетителей. Вход со своими коньками на каток в центре Казани был бесплатным.

Этой зимой на катке устраивали вечера быстрых свиданий, кинопоказы и мастер-классы по фигурному катанию. Впервые на катке в парке «Черное озеро» показали ледовое шоу Ильи Авербуха с участием прославленных фигуристов, включая Алексея Ягудина, Максима Шабалина, Анастасии Игнатьевой.

Ранее сообщалось, когда из парков Казани уберут все новогодние декорации.