Водителю автобуса, сбившему насмерть девушку в Казани, грозит колония-поселение

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по делу Азата Вафина – водителя автобуса, сбившего насмерть девушку в центре Казни зимой прошлого года.

Адвокат подсудимого попросил приобщить к делу расписку, подтверждающую, что Вафин заплатил мужу погибшей Тимуру Зарипову 100 тысяч рублей в качестве частичного возмещения морального ущерба. Зарипов, также присутствовавший в зале суда, подтвердил, что получил деньги. При этом, еще на прошлом заседании потерпевший от предложенной компенсации отказывался.

Следующим выступил представитель гособвинения прокурор Руслан Байбиков.

«Обращаю внимание суда на то обстоятельство, что преступление совершено Вафиным при исполнении своей трудовой функции в качестве водителя автобуса», – отметил Байбиков.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил учесть признание вины подсудимым и частичное возмещение ущерба. В итоге гособвинение запросило для Вафина 2,5 года колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года.

Муж погибшей Зарипов также пожелал высказать свою позицию в прениях.

«Хочу прокомментировать показания Вафина, которые он давал на прошлом заседании. Якобы его простил отец, и он присутствовал на похоронах. Это не так. Отец прямо сказал, что простить такое он не может. Да и на похоронах его не было, только в морге», – рассказал мужчина.

Судья уточнил у Зарипова, считает ли он необходимым приговорить Вафина к реальному лишению свободы или возможно обойтись условным сроком. Потерпевший заявил, что поддерживает позицию гособвинения.

Когда очередь дошла до Вафина, молодой человек в очередной раз заявил, что полностью признает вину, раскаивается и просит прощения у всех родных погибшей девушки.

Выслушав всех участников процесса, судья объявил перерыв для подготовки подсудимого к последнему слову.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре в центре Казани произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса решил обогнать другой автобус и сбил девушку на зебре. На 21-летнего казанца было возбуждено уголовное дело, свою вину он полностью признал.