Водитель, сбивший насмерть девушку в Казани, ездил в колонию, извинялся перед ее отцом

В Вахитовском суде Казани допросили 21-летнего Азата Вафина – водителя автобуса, сбившего насмерть Марту Бурганову. Трагедия произошла зимой прошлого года в центре города.

Вначале адвокат Вафина заявлял, что его подзащитный готов выплатить супругу погибшей девушки Тимуру Зарипову 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако мужчина от денег отказался, сегодня стороны прийти к примирению так и не смогли.

После этого судья и прокурор Руслан Байбиков допросили Вафина. Молодой человек рассказал, что в день трагедии немного отстал по графику движению автобуса, поэтому на улице Островского решил ускориться. По его словам, внимания на притормаживающий перед ним автобус он не обратил. Не придал он значения и знаку «пешеходный переход».

«Я сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу. После этого я вышел из автобуса, вытащил ее из-под бампера. Затем вернулся в автобус, взял кофту и подложил под ее голову. Сверху я укрыл ее курткой», – рассказывал обвиняемый.

Вафин вспоминал, что в тот момент Марта была еще жива – у нее были открыты глаза, она дышала.

По словам молодого человека, он пытался избежать столкновения и хотел вывернуть на встречную полосу. Однако сделать этого он не смог.

Суду Вафин в очередной раз сообщил, что полностью признает свою вину и раскаивается. Проговорив эти слова, он расплакался.

Новые детали раскрыл брат обвиняемого Алмаз Вафин. Он рассказал, что вместе с братом был на похоронах Бургановой. Они разговаривали с родственниками супруга девушки, предлагая покрыть расходы на похороны. Отец Зарипова предложил оплатить часть обучения его сына, однако сам молодой человек отказался.

Брат Вафина подтвердил передачу полумиллиона рублей матери погибшей. На прошлом заседании об этом говорил адвокат обвиняемого и просил суд приобщить ее расписку к материалам дела. Однако тогда судья ему в этом отказал. Сегодня защитник Вафина подготовил новое заявление, заверенное нотариусом. В этот раз судья согласился принять документ.

«Еще мы ездили в тюрьму к отцу погибшей девушки и извинились перед ним. Он сказал, что все понимает, что это был несчастный случай. Он говорил, что с этим нужно смириться», – рассказал брат Вафина.

Выслушав все стороны, судья предложил сделать перерыв. Он просил супруга погибшей подготовить четкую позицию касательно запрашиваемого наказания.

«Оба молодых парня попали в очень нелегкую жизненную ситуацию. У одного жизнь сломана, другому – неизвестно что еще предстоит. Откладываю заседание, может вы найдете общий язык», – заключил судья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре в центре Казани произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса решил обогнать другой автобус и сбил девушку, переходящую пешеходный переход. На 21-летнего казанца было возбуждено уголовное дело, свою вину он полностью признал.