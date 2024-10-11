Водителю автобуса, избежавшего наезда на ребенка в Казани, объявят благодарность

Водителю автобуса, который сумел избежать наезда на ребенка на улице Кулахметова, будет объявлена благодарность от транспортного предприятия. Об этом сообщает мэрия Казани.

«Предприятие объявит водителю благодарность. Ведь его действия спасли жизнь малышки <...> Спасибо водителю за реакцию и профессионализм!» – говорится в сообщении.

Накануне 31-летний водитель во избежание наезда на ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, вывернул руль вправо, в результате чего совершил наезд на дорожный знак.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, девочка с места ДТП убежала.

По данным Ассоциации АТП, мама отправила дочку на прогулку с сыном. Девочка начала перебегать дорогу и чуть не попала под колеса автобуса. Водитель быстро среагировал и повернул вправо. Автобус врезался в столб и разбил лобовое стекло. Пассажиры автобуса не пострадали. Транспорт направлен в гараж на ремонт.