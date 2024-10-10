Водитель автобуса снес столб, чтобы не сбить выбежавшего на дорогу ребенка в Казани

Сегодня на улице Кулахметова водитель автобуса избежал наезда на ребенка, врезавшись в столб.

По данным городской Госавтоинспекции, 31-летний водитель во избежание наезда на ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, вывернул руль вправо, в результате чего совершил наезд на дорожный знак.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, школьник с места ДТП убежал.

За повреждение улично-дорожной сети водителю автобуса грозит «административка».