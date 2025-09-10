Водителям и грибникам Татарстана напомнили об осторожности в период гона лосей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В конце лета и начале осени у крупных копытных животных, в частности, у лосей, происходит гон. В связи с этим жителям Татарстана, в первую очередь водителям и грибникам, стоит проявлять повышенную бдительность, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Гон может длиться до двух месяцев, в этот период самцы лося особенно опасны и могут непроизвольно напасть на человека. Они мало едят и много перемещаются: за ночь способны пройти значительное расстояние, в том числе выходя на автомобильные дороги и создавая опасные ситуации, напомнили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что лось является самым опасным животным для водителей из-за его огромных размеров: масса взрослой особи составляет от 300 до 600 килограммов. Поэтому находящимся за рулем рекомендуется соблюдать скоростной режим. Кроме того, в темное время суток желательно снижать скорость на трассах и включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

При встрече с лосем на дороге следует немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождаться, пока животное уйдет в лес. Но «ни в коем случае нельзя сигналить – это может спровоцировать неадекватную реакцию», лось может даже броситься в атаку на машину. Увидев резко выбежавшее на трассу копытное, лучше постараться съехать на обочину, добавили в комитете.

«Если вы сбили или обнаружили на дороге раненое или погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112», – подчеркнули в ведомстве.

Быть особо бдительными в Госкомитете РТ по биоресурсам призвали и посетителей лесов, включая охотников за грибами. Во избежание различных происшествий не стоит приближаться к замеченному копытному. В случае обнаружения лося необходимо дать ему возможность спокойно уйти в лес или перейти дорогу.