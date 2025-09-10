На птицеводческом комплексе в Осиново водитель погрузчика переехал охранника
На территории Зеленодольского филиала птицеводческого комплекса «Ак Барс» в селе Осиново произошел несчастный случай, сообщает прокуратура РТ.
По предварительным данным ведомства, водитель погрузчика при выполнении работ совершил наезд на 75-летнего работника частного охранного предприятия. От полученных травм мужчина скончался.
На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев и следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка.