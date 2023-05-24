Водителя, который устроил массовое ДТП в одном из дворов Казани, арестовали на 10 суток

Водителя Audi Q5, совершившего массовое столкновение автомобилей на улице Адоратского, арестовали на 10 суток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Как стало известно, нарушитель был пьян. На месте происшествия алкотестер выявил 0,4 промилле. Однако от дальнейшего медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

«Мужчине дали 10 суток административного ареста», – рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.