В одном из дворов Казани лихач на «Гранте» протаранил семь автомобилей

Сегодня ночью в 2.15 поступило сообщение о массовом столкновении автомобилей во дворе дома на улице Адоратского.

Как удалось выяснить «Татар-информу», инцидент произошёл накануне во дворе дома 1Б на улице Адоратского. Водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил 7 автомобилей, которые стояли во дворе. В результате столкновения никто не пострадал.

«Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Виновник аварии был трезв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.