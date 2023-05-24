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Руc Тат
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Происшествия 24 мая 2023 10:34

В одном из дворов Казани лихач на «Гранте» протаранил семь автомобилей

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Сегодня ночью в 2.15 поступило сообщение о массовом столкновении автомобилей во дворе дома на улице Адоратского.

Как удалось выяснить «Татар-информу», инцидент произошёл накануне во дворе дома 1Б на улице Адоратского. Водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил 7 автомобилей, которые стояли во дворе. В результате столкновения никто не пострадал.

«Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Виновник аварии был трезв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

#дтп в казани
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