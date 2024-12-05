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Происшествия 5 декабря 2024 17:08

Водителя, который насмерть сбил школьника в Казани, арестовали на 15 суток

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Водителю арендованного автомобиля Haval, который 2 декабря насмерть сбил семилетнего мальчика, вынесли постановление об административном аресте на 15 суток. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

В ходе расследования дела выявлено 187 случаев нарушения ПДД, включая 9 инцидентов до получения водителем прав и 178 – после их получения. Из этих 178 случаев водитель добровольно погасил штрафы лишь за 31 нарушение. За несвоевременную оплату административных штрафов за несоблюдение ПДД в отношении водителя было составлено 56 протоколов о совершении административных правонарушений.

ДТП произошло напротив дома №6 на Чуйкова. На видео с места трагедии видно, что ребенок стоит перед пешеходным переходом и в какой-то момент, не дождавшись разрешающего сигнала светофора, выбегает на пешеходный переход. Автомобиль сбивает его на скорости. По данным Госавтоинспекции Казани, когда ребенка увозила скорая, он был в сознании, спустя два часа он скончался в ДРКБ.

#ДТП #госавтоинспекция
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