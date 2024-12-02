Водитель Haval сбил 7-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу на красный, ребенок погиб

Около семи вечера напротив дома №6 на Чуйкова в Казани 7-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Его сбил автомобиль Haval, за рулем которого находился 23-летний водитель.

На видео с места трагедии видно, что ребенок стоит перед пешеходным переходом и в какой-то момент, не дождавшись разрешающего сигнала светофора, выбегает на пешеходный переход. Автомобиль сбивает его на скорости.

По данным Госавтоинспекции Казани, когда ребенка увозила скорая, он был в сознании, спустя два часа он скончался в ДРКБ.

Haval, который сбил мальчика, – каршеринговое авто. У 23-летнего водителя, который ехал на нем, по данным ГАИ Казани, на своей личной «Ладе Приоре» за два последние года зафиксировано 140 нарушений ПДД.

12 ноября судебные приставы, арестовали его «Ладу» за то, что он не оплачивал штрафы и отправили ее на штрафстоянку.

Прокуратура Казани начала проверку обстоятельств случившейся трагедии.