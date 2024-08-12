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Водителя экс-главы Кировского и Московского районов Казани выпустили из СИЗО
Водитель бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Альберт Шарапов освобожден из-под стражи решением Вахитовского суда Казани. Вместо содержания в СИЗО ему назначили запрет на определенные действия. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил адвокат Павел Мазуренко.
«Меру пресечения изменили на запрет определенных действий», – сказал он в беседе с агентством.
Альберт Шарапов проходит по делу о незаконном трудоустройстве. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по версии следователей, экс-глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов в период с октября 2017 года по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить своего водителя. Вину он свою не признал. Общий ущерб по делу, полагают следователи, составляет около двух миллионов рублей.
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