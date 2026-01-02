BMW влетело в «Ладу» на встречке в РТ – двое взрослых погибли, двое детей в больнице
ДТП произошло сегодня на трассе в Сабинском районе Татарстана вблизи поселка Лесхоз около часа дня.
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, водитель BMW X6, который ехал со стороны Кукмора, вылетел на встречку, там задел Lada Xray.
Lada вылетела с трассы в кювет – пассажирка погибла на месте, водитель скончался в больнице. Двое детей – 7 и 15 лет – доставлены в больницу.
Водитель BMW серьезных травм не получил.
На место происшествия выехал прокурор Сабинского района РТ Раиль Шаймарданов.