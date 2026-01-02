news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 января 2026 17:43

BMW влетело в «Ладу» на встречке в РТ – двое взрослых погибли, двое детей в больнице

Читайте нас в
Телеграм

ДТП произошло сегодня на трассе в Сабинском районе Татарстана вблизи поселка Лесхоз около часа дня.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, водитель BMW X6, который ехал со стороны Кукмора, вылетел на встречку, там задел Lada Xray.

Lada вылетела с трассы в кювет – пассажирка погибла на месте, водитель скончался в больнице. Двое детей – 7 и 15 лет – доставлены в больницу.

Водитель BMW серьезных травм не получил.

На место происшествия выехал прокурор Сабинского района РТ Раиль Шаймарданов.

#ДТП с погибшими
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026