Водители, рабочие и офисный персонал чаще меняют работу в РТ из-за низких зарплат

Высокая текучесть кадров на рынке труда Татарстана отмечается среди водителей, рабочих и разнорабочих, складского и линейного персонала в ретейле, сфере общепита, а также на начальных офисных позициях. Низкая зарплата стала главной причиной смены работы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.

«Именно из-за недовольства размером заработка 44% работающих людей ищут новое место. Каждый двенадцатый сотрудник (8%) вышел на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же – из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 6% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства», – рассказали в пресс-службе.

По данным hh.ru, самые высокие зарплатные ожидания среди жителей Татарстана отмечаются среди прорабов и инженеров ПНР, DevOps-инженеров (по 150 тыс. рублей), инженеров по эксплуатации (130 тыс. рублей), геологов (121,7 тыс. рублей), системных аналитиков (120,8 тыс. рублей), инженеров-энергетиков (120,6 тыс. рублей), инженеров ПТО (120,5 тыс. рублей), менеджеров по стратегии (120 тыс. рублей), бизнес-аналитиков (119,8 тыс. рублей).

В числе главных причин смены профессии в ЦЗН РТ назвали устаревание специальности из-за появления новых технологий, переезд в другой регион, где имеющаяся профессия не актуальна, профвыгорание, получение более высокого социального статуса, самосовершенствование и расширение кругозора.

Подробнее о ситуации на рынке труда и о том, кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет, читайте в обзоре «Татар-информа».