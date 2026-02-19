Рынок труда Татарстана в 2026 году: шесть человек на вакансию и рост зарплат – прогноз

Число вакансий в Татарстане заметно сокращается. На рынке труда много молодых людей, ожидающих роста зарплат и готовых сменить профессию. Кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет – в обзоре «Татар-информа».





За год вакансий стало на 16% меньше, а резюме – на 23% больше

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У компаний снова есть выбор кандидатов»

Спад бизнес активности наблюдается в начале 2026 года на рынке труда в Татарстане. Вакансий за месяц стало меньше на 7%. У компаний снова есть выбор кандидатов, а соискателям нужно прикладывать больше усилий, чтобы выделиться среди конкурентов за вакантные места.

«Число активных резюме за месяц не изменилось. За год вакансий стало на 16% меньше, а резюме – на 23% больше. Рынок труда становится более сбалансированным. Подобные тенденции характерны для всего рынка труда России», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе SuperJob.ru.

По данным пресс-службы Центра занятости населения (ЦЗН) РТ, в прошлом году активность соискателей в Татарстане ежемесячно росла на 38% по сравнению с 2024 годом.

«Это проявляется не столько в немедленных увольнениях, сколько в активном мониторинге рынка: большинство обновляющих резюме уже трудоустроены. На одну вакансию в среднем претендуют шесть человек», – отметили в пресс-службе.

Влияние глобальных изменений рынка 2025 года привело к росту конкуренции (6 резюме на вакансию) при сохранении дефицита квалификации, рассказали в ЦЗН РТ. Соискатели стали более требовательными и ценят не только зарплату, но и стабильность, перспективы роста и комфортную среду.

Согласно опросу hh.ru, проведенному в конце декабря 2025 года, среди 2,5 тыс. соискателей, в том числе из Татарстана, более 67% респондентов планируют сменить сферу деятельности или профессию в 2026 году.

Молодые готовы к экспериментам, у людей 45+ карьерные ожидания ниже

По итогам января на рынке труда Татарстана больше всего молодежи в возрасте до 29 лет, или 43% от общего числа соискателей, рассказали в пресс-службе SuperJob.ru.

«Согласно нашим опросам, наиболее активно переквалифицируются россияне в возрасте 25-35 лет. Низкий заработок, пожалуй, – самая серьезная причина переквалификации: те, кто зарабатывает больше, меняют специальность гораздо реже», – пояснили в пресс-службе.

С коллегами согласны эксперты hh.ru. Наиболее активно тренд смены профессии проявляется среди молодого поколения, отмечают они.

«Более половины опрошенных в возрасте 18-24 лет планируют изменения в своей карьере. Также карьерные изменения в планах у соискателей 25-34 лет (36%), 35-44 года (33%), 45-54 года и 55 лет и старше (по 31%). У молодого поколения желание сменить профессию говорит о высокой гибкости и адаптивности. Молодые специалисты готовы к экспериментам, освоению новых навыков, направлений и ролей для поиска себя на современном рынке труда», – подчеркивают специалисты.

Наибольшие карьерные амбиции демонстрирует молодежь до 35 лет, заметили в пресс-службе ЦЗН РТ. 39% молодых специалистов ожидают повышения. Для них характерна краткосрочная занятость и ориентация на быстрый рост.

«35% соискателей среднего возраста (35-44 года) ждут карьерного роста, при этом в этой группе высока доля недавно получивших повышение (7%). Они чаще меняют работу осознанно, стремясь к повышению дохода или статуса», – подчеркнули специалисты ЦЗН РТ.

У специалистов категории 45+ карьерные ожидания ниже, лишь 22% из них ждут карьерного роста, что связано с достижением стабильных позиций.

Наиболее открыт для перехода с высоким спросом на кадры IT-сектор, который активно привлекает специалистов из других областей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высок спрос на кадры в IT, промышленности и социальной сфере

Как отметили в пресс-службе SuperJob.ru, решение о смене профессии каждый принимает сам, исходя из своих потребностей, интересов, образования, опыта и навыков. Универсальной схемы здесь быть не может, но отдельные закономерности все же есть.

«Мы знаем, что наиболее удачными переходами, где больше довольных переквалификацией, за последние время можно считать следующие: из ИТР – в IT-специалисты или HR, смену врачебной или сестринской специализации, а также смену инженерной специализации на другую. Довольных переквалификацией много среди квалифицированных рабочих, перешедших в инженеры», – рассказали в пресс-службе.

Чаще всего при переходе татарстанцы выбирают собственный бизнес и самозанятость. Об этом сообщили 11% опрошенных, добавили в ЦЗН РТ. Далее следуют административные роли, рабочие профессии, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент (по 7% в каждой категории), IT-сфера и продажи (по 6%), транспорт и логистика (5%), финансы и строительство (по 4%).

«Наиболее открыт для перехода с высоким спросом на кадры IT-сектор, который активно привлекает специалистов из других областей, а также промышленность и инжиниринг (конструкторы, технологи, механики). Высок спрос на квалифицированных рабочих – сварщиков, токарей, монтажников и водителей, а также специалистов в соцсфере – врачей, педагогов, соцработников», – рассказали в hh.ru.

Высокая текучесть кадров отмечается среди водителей, рабочих и разнорабочих, складского и линейного персонала в ретейле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

44% работающих людей ищут новое место ради более высокого заработка

По данным SuperJob.ru, высокая текучесть кадров отмечается среди водителей, рабочих и разнорабочих, складского и линейного персонала в ритейле, сфере общепита, а также на начальных офисных позициях. Низкая зарплата стала главной причиной смены работы.

«Именно из-за недовольства размером заработка 44% работающих людей ищут новое место. Каждый двенадцатый сотрудник (8%) вышел на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же – из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 6% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства», – рассказали в пресс-службе.

По данным hh.ru, самые высокие зарплатные ожидания среди жителей Татарстана отмечаются среди прорабов и инженеров ПНР, DevOps-инженеров (по 150 тыс. рублей), инженеров по эксплуатации (130 тыс. рублей), геологов (121,7 тыс. рублей), системных аналитиков (120,8 тыс. рублей), инженеров-энергетиков (120,6 тыс. рублей), инженеров ПТО (120,5 тыс. рублей), менеджеров по стратегии (120 тыс. рублей), бизнес-аналитиков (119,8 тыс. рублей).

В числе главных причин смены профессии в ЦЗН РТ назвали устаревание специальности из-за появления новых технологий, переезд в другой регион, где имеющаяся профессия не актуальна, профвыгорание, получение более высокого социального статуса, самосовершенствование и расширение кругозора.

Ключевые причины смены профессии:

Профессиональное выгорание и эмоциональное истощение (часто после 5-7 лет работы)

Поиск более высокооплачиваемой работы

Личностное развитие и новые вызовы

Цифровая трансформация и автоматизация, делающая некоторые навыки менее востребованными

Технологические изменения, автоматизация и искусственный интеллект, безусловно, оказывают влияние на рынок труда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лучшие работодатели вкладываются не только в ИИ, но и в собственный персонал»

Технологические изменения, автоматизация и искусственный интеллект, безусловно, оказывают влияние на рынок труда. Однако, по мнению экспертов SuperJob.ru, пока ИИ еще не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию. Но все же есть категории сотрудников в зоне риска.

«В первую очередь под оптимизацию могут попасть работники, чьи функции связаны с простыми и повторяющимися операциями. Есть риски для позиций с размытыми функциями, а также для сотрудников с высокой зарплатой, не подкрепленной уникальной экспертизой. В частности, в IT-секторе наблюдается переизбыток начинающих специалистов при острой нехватке высококвалифицированных кадров (senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасности)», – рассказали в SuperJob.ru.

Нужно помнить, что ИИ отрабатывает конкретные, поставленные ему человеком задачи и разбрасываться людьми сегодня работодатели не готовы, подчеркивают эксперты.

«Демографическая яма никуда не делась, перекупать потом своих же людей у конкурентов никто не хочет, поэтому лучшие работодатели сегодня вкладываются не только в ИИ, но и в собственный персонал. Преимуществом на рынке будут пользоваться технологически адаптивные компании, умеющие удерживать баланс между оптимизацией, кибербезопасностью и комфортом пользователя», – добавили в пресс-службе.

По прогнозам SuperJob, в ближайшее время «мы не увидим волны сокращений из-за внедрения ИИ», а процесс замены труда людей на труд машин на рутинных операциях будет происходить постепенно. Это значит, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, перестанут нанимать новых.

«Цифровизация меняет ландшафт, создавая новые формы занятости и повышая спрос на цифровые навыки даже в традиционных отраслях. Страх автоматизации выступает дополнительным стимулом для переобучения», – добавили в ЦЗН РТ.

По данным опросов SuperJob.ru, онлайн на сегодняшний день – самый востребованный формат занятий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Растет спрос на онлайн-обучение и карьерные консультации

Адаптируясь к изменениям на рынке труда, соискатели совершенствуют профессиональные навыки, повышают квалификацию и проходят переобучение. По данным опросов SuperJob.ru, онлайн на сегодняшний день – самый востребованный формат занятий. Именно так учился каждый второй опрошенный. Трое из десяти участников опроса учились в гибридном формате, и лишь каждый пятый посещал курсы очно.

«Количество тех, кто обучался на бесплатных курсах, сам оплачивал обучение или учился за счет работодателя, распределяется примерно поровну. Самый редкий вариант оплаты обучения – вскладчину, когда часть суммы перечисляет работодатель, а часть – сам работник», – заметили в пресс-службе SuperJob.ru.

В ЦЗН РТ назвали актуальные ресурсы для переподготовки:

Государственные программы предлагающие короткие (до 6 месяцев) программы под запрос работодателей, часто бесплатно

Онлайн-курсы от различных образовательных платформ

Корпоративное обучение, на которое делают упор компании для удержания кадров

При этом в регионе растет спрос на карьерные консультации. Такие услуги предлагают кадровые центры «Работа России». В числе популярных запросов – оценка конкурентоспособности навыков, построение карьерного плана и подготовка к собеседованию в новую сферу.

Поменявшие работу в первую очередь ценят возможности развития, новые знания и навыки Фото: © «Татар-информ»

Довольных новой профессией в 2,5 раза больше, чем недовольных

Несмотря на то что зарплата у большинства людей – главный стимул для смены карьеры, поменявшие работу в первую очередь ценят возможности развития, новые знания и навыки.

«Судя по опросам SuperJob, довольны в новой сфере чаще всего не зарплатой, которая на втором месте, а возможностями развития, получения новых знаний и навыков. Переквалифицировавшимся нравится то, что в новой должности перед ними стоит больше интересных и сложных задач. Опрошенные люди нередко рассказывали, что на новом месте более удобный график, должность выше, коллектив лучше. В целом же довольных новой профессией в 2,5 раза больше, чем недовольных», – пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ЦЗН РТ отметили, что в целом в 2025 году средняя зарплата в регионе выросла на 14,5%.

«При смене работы внутри профессии ожидается рост на 15-25%, при переходе в новую сферу на стартовых позициях возможен краткосрочный спад или стагнация дохода», – сообщили специалисты.

За 2025 год работодатели Татарстана разместили для таких соискателей более 132 тыс. вакансий, или 43% от общего объема. Чаще всего компании размещали вакансии для продавцов-консультантов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«70% компаний трудоустраивают выпускников без опыта»

Между тем многие работодатели охотно берут кандидатов без опыта. За 2025 год работодатели Татарстана разместили для таких соискателей более 132 тыс. вакансий, или 43% от общего объема. Чаще всего компании размещали вакансии для продавцов-консультантов (18 тыс.), менеджеров по продажам (8,8 тыс.), операторов кол-центра (8,8 тыс.), упаковщиков и комплектовщиков (7 тыс.) и курьеров (6,7 тыс.), рассказали в hh.ru.

«Чаще всего работодатели упоминали в вакансиях такие «мягкие» навыки, как работа в команде (10,3 тыс. раз), деловое общение (8,3 тыс.), грамотная речь (7,3 тыс.), ответственность (7 тыс.), телефонные переговоры (5,9 тыс.). В топ-5 «жестких» компетенций вошли: продажи (13,7 тыс.), использование ПК (7,2 тыс. раз), выкладка товаров (2,4 тыс.), розничная торговля (2,1 тыс.) и заключение договоров (2 тыс.)», – заметили в пресс-службе.

По сведениям SuperJob.ru, вакансий для соискателей без опыта работы в январе больше всего было в ретейле и продажах, сервисах доставки, на транспорте, в логистике, на складах, в сферах туризма, гостиницах, общепите, промпроизводстве, строительстве, проектировании и недвижимости.

«70% компаний трудоустраивают выпускников без опыта. Выпускники колледжей также имеют хорошие перспективы: 67% компаний рассматривают молодежь со средним профессиональным образованием на вакантные позиции», – заметили в пресс-службе.

Среди основных критериев отбора молодых специалистов на первое место выходит оценка личностных качеств кандидата (68%). Также для 44% рекрутеров важно наличие у кандидата хотя бы минимального опыта работы. 39% менеджеров по персоналу обращают внимание на уровень и качество образования кандидата. 12% специалистов считают важным знание кандидатом специфики работы компании.

Сейчас перспективно всё, что связано с автоматизацией и роботизацией, обучением ИИ и внедрением его в бизнес-процессы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Через 3-5 лет будут востребованы инженерия и IT в науке

И напоследок расскажем о том, какие профессии, по мнению экспертов, будут самыми перспективными через 3–5 лет.

«Сейчас перспективно всё, что связано с автоматизацией и роботизацией, обучением ИИ и внедрением его в бизнес-процессы. Мы видим огромный потенциал цифровизации различных сфер деятельности, например, управления персоналом, финансов, образования. Также перспективно использование машинного обучения и ИИ в науке, медицине. Развиваются чат-боты и виртуальные помощники, интернет вещей и беспроводные технологии», – рассказали в SuperJob.ru.

Кадровый голод также стимулирует роботизацию логистических и производственных операций, развитие беспилотных способов управления транспортными средствами. Отличные перспективы есть у специалистов, программирующих и обслуживающих роботов.

«Система образования будет меняться вместе с рынком труда. Очевидно, что человеку ближайшего будущего на своем профессиональном пути придется неоднократно проходить обучение, чтобы оставаться востребованным в мире, где правит технический прогресс», – считают в SuperJob.ru.

Перспективные профессии на 3–5 лет по версии ЦЗН РТ: