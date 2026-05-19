Водитель, виновный в гибели двоих человек в РТ, получил условный срок

В Верхнеуслонском районе вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Виновным признали 64-летнего мужчину.

Страшная авария произошла 4 августа на 42-м километре автодороги «Казань – Ульяновск». Водитель легковушки Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Hyundai. В результате столкновения погибли две пассажирки Renault 1964 и 1972 годов рождения.

Вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд дал ему 4 года условно. Приговор вступил в законную силу, сообщает Прокуратура Татарстана.