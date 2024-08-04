В столкновении двух легковушек на трассе Казань – Ульяновск погибли два человека

На 42-м километре автодороги Казань – Ульяновск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным ведомства, водитель Renault при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП пассажирки Renault 1964 и 1972 годов рождения скончались на месте.