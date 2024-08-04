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В столкновении двух легковушек на трассе Казань – Ульяновск погибли два человека
На 42-м километре автодороги Казань – Ульяновск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным ведомства, водитель Renault при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП пассажирки Renault 1964 и 1972 годов рождения скончались на месте.
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