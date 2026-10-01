Водитель «ВАЗа» погиб, столкнувшись с «Ладой» на трассе в Татарстане

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельное ДТП в Сармановском районе Татарстана

Жуткое ДТП произошло накануне вечером в Сармановском районе Татарстана. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В результате происшествия водитель «ВАЗа» скончался на месте. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль выгорел практически полностью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

30 сентября в Татарстане произошло еще одно смертельное ДТП. В Апастовском районе погиб водитель легковушки Renault. Автомобилист, совершая обгон, выехал на встречку и столкнулся с Toyota.

