Водитель Renault вылетел на встречку на трассе в РТ, столкнулся с Toyota и погиб

Страшное ДТП произошло сегодня в Апастовском районе Татарстана. По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель легковушки Renault, совершая обгон, выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota.

В результате происшествия водитель Renault погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели пассажира «Лады» в массовом ДТП, произошедшем в Бугульминском районе Татарстана.