Водитель такси выехала на красный и попала под KIA, гнавшую по автобусной полосе

Жесткое столкновение двух легковушек произошло вчера вечером на улице Вишневского в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, 51-летняя жительница Лаишевского района Татарстана за рулем такси, двигаясь по улице Амирхана Еники со стороны улицы Заслонова, пересекала улицу Вишневского на красный свет. В этот момент в нее влетел автомобиль KIA K5 под управлением 29-летнего водителя, мчавшегося по автобусной полосе. В ГАИ отмечают, что водитель KIA, при включении разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу автомобилю такси, завершающему движение через перекресток. Момент аварии попал на видео.

Женщину-водителя такси и женщину-пассажира доставили в больницу на скорой помощи. После осмотра и обследования их отпустили домой.

В ГАИ добавили, что стаж управления транспортными средствами у женщины-водителя такси составляет 18 лет. В течение двух лет она к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Водитель KIA имеет стаж в 11 лет. В течение двух лет он привлекался к ответственности 15 раз. Так, в мае 2026 года на мужчину оформили административный протокол об отказе от медосвидетельствования. Материал находится в суде на рассмотрении.