Водитель, сбивший насмерть ребенка на квадроцикле, предстанет перед судом

В селе Сакуры Лаишевского района РТ 33-летний водитель Kia Rio сбил 10-летнего ребенка на квадроцикле.

В результате столкновения мальчик от полученных травм скончался на месте, а 13-летний пассажир получил серьезные травмы.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд на рассмотрение.

«Татар-информ» рассказывал, что в селе Сокуры произошло смертельное ДТП.

Со слов очевидцев, двое детей на квадроцикле столкнулись с легковым автомобилем. В результате один из них погиб, второго увезли медики скорой помощи.