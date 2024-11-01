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Водитель, сбивший насмерть ребенка на квадроцикле, предстанет перед судом
В селе Сакуры Лаишевского района РТ 33-летний водитель Kia Rio сбил 10-летнего ребенка на квадроцикле.
В результате столкновения мальчик от полученных травм скончался на месте, а 13-летний пассажир получил серьезные травмы.
Возбуждено уголовное дело и направлено в суд на рассмотрение.
«Татар-информ» рассказывал, что в селе Сокуры произошло смертельное ДТП.
Со слов очевидцев, двое детей на квадроцикле столкнулись с легковым автомобилем. В результате один из них погиб, второго увезли медики скорой помощи.
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