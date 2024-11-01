news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 ноября 2024 16:38

Водитель, сбивший насмерть ребенка на квадроцикле, предстанет перед судом

Скопировать ссылку
Водитель, сбивший насмерть ребенка на квадроцикле, предстанет перед судом

В селе Сакуры Лаишевского района РТ 33-летний водитель Kia Rio сбил 10-летнего ребенка на квадроцикле.

В результате столкновения мальчик от полученных травм скончался на месте, а 13-летний пассажир получил серьезные травмы.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд на рассмотрение.

«Татар-информ» рассказывал, что в селе Сокуры произошло смертельное ДТП.

Со слов очевидцев, двое детей на квадроцикле столкнулись с легковым автомобилем. В результате один из них погиб, второго увезли медики скорой помощи.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100