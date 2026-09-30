Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на трассе в Татарстане.

Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло в Бугульминском районе РТ. Водитель «Лады» не уступил дорогу на неравнозначном перекрестке и влетел в Mitsubishi. Отечественное авто от удара отбросило, после чего «Лада» столкнулась с фурой Shacman.

Пассажир «Лады» скончался на месте. Водителей легковых авто и пассажира Mitsubishi госпитализировали. Все обстоятельства выясняются.