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Происшествия 30 сентября 2026 13:05

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на трассе в Татарстане

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Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на трассе в Татарстане.

Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло в Бугульминском районе РТ. Водитель «Лады» не уступил дорогу на неравнозначном перекрестке и влетел в Mitsubishi. Отечественное авто от удара отбросило, после чего «Лада» столкнулась с фурой Shacman.

Пассажир «Лады» скончался на месте. Водителей легковых авто и пассажира Mitsubishi госпитализировали. Все обстоятельства выясняются.

#дтп с фурой #погиб пассажир авто #Бугульминский район
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