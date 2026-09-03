Водитель мопеда из РТ пойдет под суд после гибели его 17-летней подруги в ДТП.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП. Оно произошло 20 мая в Высокогорском районе. Тогда водитель мотоцикла пытался обогнать автомобиль, однако не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Пассажиром подростка была его 17-летняя подруга. Она упала и получила травмы, от которых затем скончалась в больнице.

Как уточнили в прокуратуре РТ, водитель ехал со слишком большой скоростью, а девушка не надевала мотошлем. Сам мопед также не имел госномеров.

Дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, уже передано в суд.