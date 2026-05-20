17-летняя девушка погибла, упав с мотоцикла в Татарстане

В Татарстане девушка-подросток погибла после падения с мотоцикла

Как сообщает прокуратура РТ, сегодня утром в Высокогорском районе, недалеко ЖК «Прованс», 17-летний водитель мотоцикла пытался обогнать автомобиль, однако не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Пассажиром подростка была его сверстница. Она упала и получила травмы, от которых затем скончалась в больнице.

Организована проверка. Ее процесс на контроле прокуратуры.