Водитель иномарки, столкнувшейся с поездом в Татарстане, уснул за рулем

Водитель Renault, столкнувшийся сегодня с тепловозом в Лениногорском районе РТ, уснул за рулем. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по предварительным данным, авария произошла сегодня утром на нерегулируемом переезде у платформы «13 км» на перегоне станций Аккуль – Ялан.

Фото: © Очевидцы

Как выяснилось, водитель Renault уснул за рулем, что привело к ДТП. Мужчина получил ушибы, но от госпитализации отказался, схода состава не произошло, а машина получила значительные повреждения.

Фото: © Очевидцы

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.