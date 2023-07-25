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Водитель иномарки, столкнувшейся с поездом в Татарстане, уснул за рулем
Водитель Renault, столкнувшийся сегодня с тепловозом в Лениногорском районе РТ, уснул за рулем. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по предварительным данным, авария произошла сегодня утром на нерегулируемом переезде у платформы «13 км» на перегоне станций Аккуль – Ялан.
Как выяснилось, водитель Renault уснул за рулем, что привело к ДТП. Мужчина получил ушибы, но от госпитализации отказался, схода состава не произошло, а машина получила значительные повреждения.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
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