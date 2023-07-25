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Происшествия 25 июля 2023 13:17

В Татарстане поезд снес легковушку с железнодорожных путей, водителю удалось выжить

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Сегодня утром в Лениногорском районе РТ произошло ДТП с участием поезда. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

ДТП произошло сегодня в районе сами часов утра вблизи села Ивановка. На железнодорожном переезде в сторону Михайловки поезд сбил автомобиль Renault. В результате иномарка вылетела в кювет.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, водителю Renault удалось выжить, мужчина получил травму головы.

Фото: © Очевидцы

#ДТП #Лениногорский район РТ
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