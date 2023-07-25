news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане поезд снес легковушку с железнодорожных путей, водителю удалось выжить
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня утром в Лениногорском районе РТ произошло ДТП с участием поезда. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло сегодня в районе сами часов утра вблизи села Ивановка. На железнодорожном переезде в сторону Михайловки поезд сбил автомобиль Renault. В результате иномарка вылетела в кювет.
По словам очевидцев, водителю Renault удалось выжить, мужчина получил травму головы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2