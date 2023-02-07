Водитель AUDI, попавший в ДТП со скорой в Челнах, был без прав

Водитель AUDI, которая вчера вечером в Челнах столкнулась с каретой скорой помощи, управлял автомобилем без прав, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

У мужчины также не был оформлен полис ОСАГО. По данному факту на водителя составили административные материалы, а машину поместили на спецстоянку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вчера вечером на перекрестке Вахитова и проспекта Сююмбике произошло ДТП с каретой скорой помощи и легковушкой AUDI.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель скорой, два фельдшера и водитель иномарки. Двое были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одного пациента доставили в реанимацию.