Вода в домах четырех районов Казани может окраситься в зеленый цвет

В домах Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани воды может окраситься в зеленых цвет. Причиной тому станут работы по определению места утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

При обнаружении воды зеленого цвета горожан просят обратиться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен к использованию Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Краситель безвреден для здоровья людей и окружающей среды.

Ранее сообщалось, что вода может окраситься в зеленый цвет также в домах, расположенных в Приволжском и Советском районах Казани.