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Вода в домах четырех районов Казани может окраситься в зеленый цвет
В домах Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани воды может окраситься в зеленых цвет. Причиной тому станут работы по определению места утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
При обнаружении воды зеленого цвета горожан просят обратиться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.
Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен к использованию Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Краситель безвреден для здоровья людей и окружающей среды.
Ранее сообщалось, что вода может окраситься в зеленый цвет также в домах, расположенных в Приволжском и Советском районах Казани.
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