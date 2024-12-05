Вода в домах двух районов Казани может окраситься в зеленый цвет

Вода в некоторых домах Приволжского и Советского районов Казани 9 декабря может окраситься в зеленый цвет. Причиной тому может стать введение красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это необходимо для определения мест утечки теплоносителя. При обнаружении воды зеленого цвета жителей Казани просят сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Краситель считается безвредным для здоровья людей и окружающей среды.