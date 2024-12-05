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Общество 5 декабря 2024 15:54

Вода в домах двух районов Казани может окраситься в зеленый цвет

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Вода в некоторых домах Приволжского и Советского районов Казани 9 декабря может окраситься в зеленый цвет. Причиной тому может стать введение красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это необходимо для определения мест утечки теплоносителя. При обнаружении воды зеленого цвета жителей Казани просят сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Краситель считается безвредным для здоровья людей и окружающей среды.

#вода #Казань #советский район #Приволжский район
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