Вода в озере Лебяжье оказалась непригодна для купания

Лабораторный контроль качества воды в Татарстане показал, что вода на одном пляже не соответствует гигиеническим нормам и непригодна для купания. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«На 17 июня результаты исследований воды в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям на озере Большое Лебяжье», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что все пробы воды соответствуют по микробиологии, вирусологии и паразитологическим показателям.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, если водные объекты представляют опасность для здоровья татарстанцев, владельцы пляжей должны запретить купание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане лишь семь из заявленных 24 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения. Все пляжи Казани остаются непригодными для купания.