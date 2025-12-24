Во втором сезоне конкурса «Герои рядом» появится номинация для романистов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане начался прием заявок на участие во втором сезоне открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». Появление в рамках конкурса новой номинации «Роман» на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Это (написание романа – прим. Т-и) более масштабный труд, который требует глубокого осмысления и значительного времени. Сейчас я и мои коллеги полагаем, что мы созрели для такой объемной работы [по оцениванию]», – отметил Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В связи с этим руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям выразил надежду, что в Татарстане «найдутся люди, которые смогут осилить столь значительный и серьезный формат».

Работы принимаются с 24 декабря 2025 до 1 августа 2026 года на русском и татарском языках по следующим номинациям: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк». Прием заявок на участие в номинации «Роман» продлится дольше – до 15 октября 2026 года.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Общий призовой фонд конкурса составит 6 640 000 рублей. Победители получат денежные премии: за лучший роман – 500 тыс. рублей, за повесть – 300 тыс., за рассказ – 120 тыс. Произведения победивших авторов будут изданы в числе прочей социально значимой литературы в 2026 и 2027 годах.

Параллельно с проведением конкурса будет запущен специальный образовательный проект «Школа писателей». Его задачей станет работа с начинающими патриотическими авторами во всех возможных аспектах: от поиска и развития талантов через мастер-классы и лекции признанных литераторов до профессионального сопровождения в процессе создания конкурсных работ.