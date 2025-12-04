Сборник стихов победителя конкурса «Герои рядом» презентовали в «Татмедиа»

Сегодня в «Литературном кафе» на первом этаже здания «Татмедиа» презентовали сборник стихотворений «Страна страсти и любви» поэта Юрия Смирнова, выпущенный Татарским книжным издательством. Сборник ранее стал победителем открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом», заняв первое место в номинации «Поэма или цикл стихотворений» на русском языке.

В сборник вошло около ста стихотворений. По задумке автора, они показывают весь его жизненный путь: от юношеской влюбленности через сложности взрослой жизни – к мудрости и вере.

Эта книга опубликована как победитель конкурса, став шестой в серии наградных изданий. Автор заметил, что, несмотря на политический контекст конкурса, книга наполнена в основном любовной лирикой. По его словам, это сборник-итог, вобравший в себя стихи, которые «приходили <...> в течение жизни» – с 1985 года по настоящее время.

«Изначально сборник назывался «Сады страсти», но жизнь внесла коррективы. Издать отдельную книгу помогла победа в конкурсе, но с одним условием – наличие социально значимого произведения. Так в этот сборник вошли два новых (таких, пронзительных) стихотворения, которые я написал в прошлом году: «Калач-историко» о Донбассе и «Лакшари», которые также были отмечены на конкурсе», – уточнил Юрий Смирнов.

Эти работы, по его словам, стали для него неожиданными – он никогда прежде не писал таких длинных текстов эпического толка.

«Я переживаю за Донбасс, у меня много чего накопилось. Я плакал, когда писал, потом читал и плакал. Хорошая вещь получилась», – выразил уверенность автор.

Заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова, выступившая модератором встречи, рассказала о масштабе конкурса «Герои рядом». На него поступило 136 работ из Татарстана, Москвы, Удмуртии, Ульяновской и Новосибирской областей. «Юрий – одно из знаковых лиц этого большого проекта», – подчеркнула она.

«Автор приглашает насладиться настоящими чувствами, показывая обыденные вещи с неожиданной стороны. Ценителю искренних стихотворных настроений, порой выраженных через парадоксальный взгляд на обыденность, автор как бы предлагает: «Наслаждайся настоящим!» – предложила свое понимание сборника Венера Шамсутдинова.

Сам Юрий Смирнов объяснил выбор поэтики любовью к парадоксам и метафорам. «У меня принцип немножко как у Стивена Спилберга: сначала нужно захватить внимание, а потом можно показывать что угодно. Мифологическая, сказочная эзотерика и иносказание это мой способ говорить о самом важном», – заключил автор сборника.

Фото и видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».