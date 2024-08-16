Во втором летнем марафоне «Сила России» приняли участие 3,3 тыс. жителей РТ

Завершился II Всероссийский летний спортивный марафон «Сила России». На разных площадках по Татарстану в нем приняли участие свыше 3,3 тыс. жителей республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с „Единой Россией“», член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«В Татарстане в марафоне поучаствовали более 3,3 тыс. человек. Это солидные цифры. Он стартовал по всей стране в День защиты детей в Крыму. В то же время в Казани мы организовали матч по футболу между мамами юных футболистов. Красивым и зрелищным получилось и закрытие в Зеленодольске. Были организованы и соревнования по новым видам спорта, в том числе по панна-футболу», — отметила заслуженный тренер РФ.

Уже традиционно в рамках марафона для жителей республики провели огромное количество мастер-классов, в том числе и по фиджитал-спорту.

Марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта. На сегодняшний день в республике примерно 64% жителей систематически занимаются спортом, этот показатель ежегодно растет. По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году нужно достигнуть планки в 70%, а в Татарстане поставлена задача в 75%, добавил начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Министерства спорта РТ Игорь Головин.

«Марафон „Сила России” очень органично вливается в нашу программу. Думаю, что он идет на пользу всему населению республики. Отмечу, что в Татарстане создана широкая качественная спортивная инфраструктура, с каждым годом увеличивается число сооружений», — заявил он.

Ряд мероприятий на марафоне были проведены совместно с командой программы Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор». В одном из дворов была организована сдача норм ГТО, которая особенно понравилась местным детям, рассказала куратор программы Арина Петрова.

«В одном из дворов Казани сдавали нормативы ГТО, дети были в восторге: прыгали, бегали. Но всё под присмотром профессиональных тренеров. В виде обратной связи получили большую благодарность от жителей», — подчеркнула она.

По ее словам, спортивное оборудование — это частая тема для обсуждения среди жителей при подготовке обновления двора, на это есть большой запрос.

«Как правило, речь идет о воркаут-площадках, но есть и просьбы от более пожилого населения касательно тренажеров», — заключила Петрова.