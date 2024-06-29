Неделя фиджитал-игр в рамках марафона «Сила России» прошла в Казани

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В столице Татарстана в рамках марафона «Сила России» состоялась неделя фиджитал-игр на базе ИТ-парка имени Башира Рамеева. Воспитанники Федерации спортивной аэробики РТ стали призерами и победителями Международных соревнований по фиджитал-играм в стиле Just Dance, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Just Dance — это танцевальная игра для одного или нескольких игроков, основанная на движениях. В каждую игру входит коллекция классических и современных песен, для каждой из которых создан отдельный танец. Задача игрока — повторять танец, исполняемый актерами на экране, при этом оценивается точность исполнения танца.

«Сегодня фиджитал-игры — это продукт гибридных спортивных мероприятий более чем по 21 виду спорта, в том числе и по танцевальным видам спорта. Наши ребята уже участвовали в таких мероприятиях, соревнованиях, занимали призовые места. Поэтому им очень интересно посмотреть, как дальше будет развиваться спорт, как будет развиваться наша спортивная история. Но и самое главное — сегодня это наш российский продукт, который не может подвергаться никаким санкциям. Киберспорт, фиджитал-игры интересны молодежи, привлекают большое количество людей. Здорово, что в рамках марафона „Сила России“ проходит как традиционное семейное мероприятие по различным видам спорта, так и новые виды спорта, которые всё больше привлекают желающих», — заявила заслуженный тренер России, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

Юных спортсменов ознакомили с возможностями киберарены в ИТ-парке, где они состязались. Впечатлениями от увиденного поделилась член сборной Татарстана по спортивной аэробике Мария Романова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Я занимаюсь спортивной аэробикой с десяти лет. У меня много наград разного уровня. Площадка, которую нам сегодня показали, очень интересная. Мне понравилось, что развивают разные виды спорта: и гейминг, и танцевальный. Это классно, что у нас республика развивается в разных направлениях», — рассказала юная спортсменка.

В свою очередь президент Федерации спортивной аэробики РТ Лейла Псардия уточнила, что представители сборной впервые приняли участие в Международных соревнованиях по фиджитал-играм. Дети стали финалистами турнира и получили колоссальный опыт в новом для себя киберспорте.

«Дети, которые занимаются спортивной аэробикой, идеально подготовлены для участия в фиджитал-играх в таком направлении, как Just Dance. Я рада, что наше направление может также участвовать и в других направлениях спорта. Федерация фиджитал-игр в Татарстане с удовольствием приглашают нас на масштабные соревнования в Казани, где мы, я думаю, и в дальнейшем будем продолжать участвовать», — заключила Лейла Псардия.

Летний этап марафона «Сила России» в Татарстане стартовал в начале июня. Организует событие региональное отделение сторонников партии «Единая Россия». Марафон проходит по всей стране в виде фестивалей и тренировок с известными спортсменами.

«Надеюсь, что к летнему марафону „Сила России“ присоединится большое количество жителей республики. Более 1100 площадок по всей России уже начали свою работу на сайте проекта. До 10 августа пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат и других видов спорта. На этой неделе у нас состоялись соревнования по фиджитал-спорту. Принять участие в марафоне могут все желающие. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте „Сила России“», — отметила сопредседатель регионального совета сторонников партии Ксения Дромняк.