Во второй половине недели в Татарстане потеплеет до +8 градусов

В середине недели после кратковременного похолодания в Татарстане вновь ожидается повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В среду и четверг, 15 и 16 марта, республика окажется на периферии антициклона. Из-за близкого атмосферного фронта 15-го числа местами пройдут небольшие осадки, ожидается свежий юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с. На следующий день осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью и от 2 до 8 градусов тепла днем, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 17 и 18 марта, кое-где вероятны небольшие осадки смешанного характера. 17-го числа температура воздуха составит от -1 до +3 градусов в ночные часы и от +3 до +8 градусов — в дневные. 18-го числа температурный фон опять понизится: ожидается от -2 до -7 градусов в темное время суток и от +1 до +5 — в светлое.