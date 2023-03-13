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Синоптики Татарстана предупреждают о похолодании, сильном ветре и гололедице
Завтра, 14 марта, в Татарстане под воздействием смещающегося с запада антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью местами, в основном на востоке региона, еще будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем осадки маловероятны.
Западный и юго-западный умеренный ветер в светлое время суток иногда будет опять усиливаться порывами до 15–17 м/с (но не в Казани). Понижение температурного фона приведет к образованию на дорогах сильной гололедицы, отмечают синоптики.
В темное время суток столбики термометров опустятся до 3–8 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -5, -7 градусов). В дневные часы потеплеет до -2, +3 градусов (в Казани — до 0, +2), уточняют метеорологи.
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