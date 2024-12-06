Во второй половине 2026 года Apple представит свой первый складной смартфон

Ожидается, что Apple выйдет на рынок складных смартфонов во второй половине 2026 года, что может привести к росту «складного рынка». Об этом сообщает ресурс Macrumors со ссылкой на экспертов из Display Supply Channel Consultants (DSCC).

«В III квартале 2024 года впервые в годовом исчислении снизилось количество дисплеев для складных смартфонов. Ожидается, что в 2025 году снижение продолжится. Популярность Samsung ниже ожиданий, китайские бренды отступают, и в нем по-прежнему доминируют всего два бренда (Samsung и Huawei — прим. Т-и). Тем не менее есть основания для оптимизма, поскольку ожидается, что Apple выйдет на рынок во втором полугодии 2026 года», — говорится в релизе DSCC.

Кроме того, следует из отчета, в 2026 году ожидается появление новых складных моделей, а в 2025 году — первого «раздвижного» ноутбука.

После 5-процентного повышения к 2024 году последует 4-процентное падение, уверены аналитики DSCC. Рынок складных смартфонов занят преимущественно Samsung и Huawei. Во второй половине 2024 года доли закупок дисплеев этих двух компаний оказались «разочаровывающими», а других серьезных игроков на этом рынке нет. Часть брендов решила сосредоточиться на возможностях ИИ, а не на альтернативных формах устройств.

Однако с учетом доминирующего положения Apple на рынке флагманов заход «яблочной компании» на рынок складных устройств может всё изменить. Эксперты уверены, что 2026 год станет рекордным для складных смартфонов с ростом более чем на 30%. Более того, рост продолжится и в 2027, и в 2028 годах — более чем на 20%.

Компания DSCC занимается исследованиями рынка дисплеев. Ее аналитики работают по всей цепочке поставок дисплеев и предоставляет информацию, данные и анализ в отрасли.

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