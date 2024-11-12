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Общество 12 ноября 2024 16:08

Тоньше не будет: Инсайдер сообщил детали будущей модели iPhone

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Следующее поколение яблочных устройств Apple 17 Air (в некоторых источниках Slim) не станет тоньше. Об этом сообщил Корейский источник под ником yeux1122, который известен инсайдами о продуктах Google и Apple. Корпорация столкнулась с некоторыми сложностями в реализации тонких батарей и отказалась от идеи дальнейшего утоньшения смартфона.

По заявлению источника, проблема в поставщике — Apple придется вернуться к уже готовым решениям.

«Ожидалось, что новая батарея будет тоньше и в ней будет больше заряда, но внедрение нового материала в производство дало сбой», — считает инсайдер.

Точных данных о толщине будущего устройства пока нет. На данный момент самым тонким считается iPhone 6 (6,9 мм), а среди всех устройств Apple — iPad Pro 2024 (5,1 мм). Толщина нынешних iPhone 16 составляет 7,8 мм и 8,25 у моделей Pro Max.

Также, согласно изданию 9to5Mac, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус в служебной переписке назвал новые модели самыми амбициозными в истории продукта.

«Руководители Apple иногда могут преувеличивать в публичных заявлениях. Тем не менее на подобную цитату все равно стоит обратить внимание. То, что слова Тернуса являются частью служебной переписки, придает им еще больший вес», — считают авторы издания.

Новое поколение устройств Apple ожидается осенью 2025 года, а, согласно слухам, в 2026 году Apple выпустит свой первый складной iPhone.

#Apple #iPhone
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