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Тоньше не будет: Инсайдер сообщил детали будущей модели iPhone
Следующее поколение яблочных устройств Apple 17 Air (в некоторых источниках Slim) не станет тоньше. Об этом сообщил Корейский источник под ником yeux1122, который известен инсайдами о продуктах Google и Apple. Корпорация столкнулась с некоторыми сложностями в реализации тонких батарей и отказалась от идеи дальнейшего утоньшения смартфона.
По заявлению источника, проблема в поставщике — Apple придется вернуться к уже готовым решениям.
«Ожидалось, что новая батарея будет тоньше и в ней будет больше заряда, но внедрение нового материала в производство дало сбой», — считает инсайдер.
Точных данных о толщине будущего устройства пока нет. На данный момент самым тонким считается iPhone 6 (6,9 мм), а среди всех устройств Apple — iPad Pro 2024 (5,1 мм). Толщина нынешних iPhone 16 составляет 7,8 мм и 8,25 у моделей Pro Max.
Также, согласно изданию 9to5Mac, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус в служебной переписке назвал новые модели самыми амбициозными в истории продукта.
«Руководители Apple иногда могут преувеличивать в публичных заявлениях. Тем не менее на подобную цитату все равно стоит обратить внимание. То, что слова Тернуса являются частью служебной переписки, придает им еще больший вес», — считают авторы издания.
Новое поколение устройств Apple ожидается осенью 2025 года, а, согласно слухам, в 2026 году Apple выпустит свой первый складной iPhone.
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