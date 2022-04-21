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Религия
21 апреля 2022  08:43

Во второй этап конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети вышли 20 команд

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Стали известны 20 участников второго этапа конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети в Казани и прилегающей к ней территории. Заседание конкурсной комиссии прошло 18 апреля. 

Все команды имеют опыт в сфере архитектурного проектирования. Среди них — представители России, ОАЭ, Казахстана, Турции, Египта, Узбекистана и Азербайджана. 

Перечень участников, прошедших во второй этап конкурса, следующий: 

  • Студия «АРТМУС», индивидуальный предприниматель Лилия Мусина (Казань);
  • Индивидуальный предприниматель Илья Сафиуллин (Набережные Челны);
  • ООО ОSТА (Казань);
  • Творческая мастерская живописи при Российской академии художества в Казани»;
  • Архитектурно-инженерное строительство HASSA (Турция);
  • Архитектурно-строительная компания Mila Construstion Decoration (Турция);
  • ООО «ЗАБИР» (Казань);
  • Индивидуальный предприниматель Айвар Саттаров (Казань);
  • Товарищество с ограниченной ответственностью «E&K» (Казахстан);
  • ООО KARAT PROJECT (Узбекистан);
  • First Designers (Египет);
  • Индивидуальный предприниматель Эдем Менумеров (Симферополь);
  • Товарищество с ограниченной ответственностью BI Construktion and Engineering (Казахстан);
  • «Студия Уткина», Илья Уткин (Москва);
  • Архитектурно-реставрационное бюро «Гинзбург Архитектс» (Москва);
  • BUILT ENVIRONMENT STUDIO SHARABASSY (ОАЭ);
  • Архитектурное бюро EL&EN (Азербайджан); 
  • ООО «Сретенские Архитектурные Мастерские» (Москва);
  • Индивидуальный предприниматель Петр Сафиуллин (Казань);
  • Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Ранее известные татарские деятели поделились своими вариантами названия новой мечети и аргументами в их защиту. Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа».

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