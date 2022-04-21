Во второй этап конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети вышли 20 команд

Стали известны 20 участников второго этапа конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети в Казани и прилегающей к ней территории. Заседание конкурсной комиссии прошло 18 апреля.

Все команды имеют опыт в сфере архитектурного проектирования. Среди них — представители России, ОАЭ, Казахстана, Турции, Египта, Узбекистана и Азербайджана.

Перечень участников, прошедших во второй этап конкурса, следующий:

Студия «АРТМУС», индивидуальный предприниматель Лилия Мусина (Казань);

Индивидуальный предприниматель Илья Сафиуллин (Набережные Челны);

ООО ОSТА (Казань);

Творческая мастерская живописи при Российской академии художества в Казани»;

Архитектурно-инженерное строительство HASSA (Турция);

Архитектурно-строительная компания Mila Construstion Decoration (Турция);

ООО «ЗАБИР» (Казань);

Индивидуальный предприниматель Айвар Саттаров (Казань);

Товарищество с ограниченной ответственностью «E&K» (Казахстан);

ООО KARAT PROJECT (Узбекистан);

First Designers (Египет);

Индивидуальный предприниматель Эдем Менумеров (Симферополь);

Товарищество с ограниченной ответственностью BI Construktion and Engineering (Казахстан);

«Студия Уткина», Илья Уткин (Москва);

Архитектурно-реставрационное бюро «Гинзбург Архитектс» (Москва);

BUILT ENVIRONMENT STUDIO SHARABASSY (ОАЭ);

Архитектурное бюро EL&EN (Азербайджан);

ООО «Сретенские Архитектурные Мастерские» (Москва);

Индивидуальный предприниматель Петр Сафиуллин (Казань);

Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Ранее известные татарские деятели поделились своими вариантами названия новой мечети и аргументами в их защиту. Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа».