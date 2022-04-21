Во второй этап конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети вышли 20 команд
Стали известны 20 участников второго этапа конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети в Казани и прилегающей к ней территории. Заседание конкурсной комиссии прошло 18 апреля.
Все команды имеют опыт в сфере архитектурного проектирования. Среди них — представители России, ОАЭ, Казахстана, Турции, Египта, Узбекистана и Азербайджана.
Перечень участников, прошедших во второй этап конкурса, следующий:
- Студия «АРТМУС», индивидуальный предприниматель Лилия Мусина (Казань);
- Индивидуальный предприниматель Илья Сафиуллин (Набережные Челны);
- ООО ОSТА (Казань);
- Творческая мастерская живописи при Российской академии художества в Казани»;
- Архитектурно-инженерное строительство HASSA (Турция);
- Архитектурно-строительная компания Mila Construstion Decoration (Турция);
- ООО «ЗАБИР» (Казань);
- Индивидуальный предприниматель Айвар Саттаров (Казань);
- Товарищество с ограниченной ответственностью «E&K» (Казахстан);
- ООО KARAT PROJECT (Узбекистан);
- First Designers (Египет);
- Индивидуальный предприниматель Эдем Менумеров (Симферополь);
- Товарищество с ограниченной ответственностью BI Construktion and Engineering (Казахстан);
- «Студия Уткина», Илья Уткин (Москва);
- Архитектурно-реставрационное бюро «Гинзбург Архитектс» (Москва);
- BUILT ENVIRONMENT STUDIO SHARABASSY (ОАЭ);
- Архитектурное бюро EL&EN (Азербайджан);
- ООО «Сретенские Архитектурные Мастерские» (Москва);
- Индивидуальный предприниматель Петр Сафиуллин (Казань);
- Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Ранее известные татарские деятели поделились своими вариантами названия новой мечети и аргументами в их защиту. Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа».