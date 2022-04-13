Во встрече с Миннихановым участвовал один из самых богатых людей Турции

В среду, 13 апреля, с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым встретился один из самых богатых людей Турции Эрол Табанджа, выяснил телеграм-канал «Снег». Он возглавил делегацию турецкой компании «Полимекс».

Эрол Табанджа является единственным владельцем компании и одновременно руководит ей. В 2013 году он вошел в список самых богатых бизнесменов Турции. Состояние предпринимателя оценивалось в $550 млн.

Издание предположило, что на встрече обсуждался проект строительства торгового комплекса на холме за памятником Муллануру Вахитову.

Этот масштабный проект вынашивался компанией «Полимекс» давно и успел претерпеть несколько изменений. В 2015-2016 годах предполагалось построить элитный жилой комплекс с бутиками и торговыми рядами. Затем был разработан проект торгового центра на 7 этажей, два из которых должны уходить под землю.

На сегодня «Полимекс» реализовала в Казани несколько проектов. Самый заметный из них: «Казан Палас бай Тасиго» - бывшая Шамовская больница, бережно реконструированная турецкими строителями.

Ранее «Татар-информ» сообщал о встрече, которую Президент Татарстана Рустам Минниханов провел с представителями руководства турецкого холдинга «Полимекс». На ней обсуждались «вопросы сотрудничества в области строительства, реализации совместных проектов»

