Минниханов обсудил совместные проекты с представителями турецкого холдинга «Полимекс»

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил сегодня «вопросы сотрудничества в области строительства, реализации совместных проектов» с представителями руководства турецкого холдинга «Полимекс». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов в ходе беседы обратил внимание на то, что республике интересны самые разнообразные сферы экономического сотрудничества с Турцией.

Фото: © tatarstan.ru

Сейчас в регионе продолжают работать примерно десять крупных турецких заводов и предприятий. В 2021 году товарооборот между сторонами существенно увеличился по сравнению с 2020 годом. Кроме того, Турция остается одним из серьезных инвесторов, представленных в Татарстане.

Ранее в рамках сотрудничества с компанией «Полимекс» в Казани были успешно построены две гостиницы: «Казан Палас бай Тасиго» (бывшая Шамовская больница) и «Нео Казан Палас бай Тасиго». При этом работа по проектам строительства гостиничного комплекса продолжается, отмечают в пресс-службе.

Фото: © tatarstan.ru

После разговора о татарстано-турецком экономическом сотрудничестве состоялось обсуждение нескольких рабочих вопросов.

Во встрече, организованной в Доме Правительства Татарстана, приняли участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова и мэр Казани Ильсур Метшин.