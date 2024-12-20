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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Как сообщают РИА Новости, в Черниговской области тревога звучит более восьми часов. С семи утра тревогу объявили в Киеве, через минуту воздушная тревога распространилась на все регионы Украины.
«Татар-информ» рассказывал, что за сегодняшнюю ночь российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников.
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