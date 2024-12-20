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СВО 20 декабря 2024 08:09

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

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Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, 16 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и еще один - над территорией Белгородской области.

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