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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
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Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников.
Как сообщили в Минобороны РФ, 16 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и еще один - над территорией Белгородской области.
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