Российские силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, 16 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и еще один - над территорией Белгородской области.