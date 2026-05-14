Во время выборов в больницах РТ откроют более 30 избирательных участков

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Сегодня в КГМУ прошло открытие Клуба молодых избирателей. Студенты-участники уже показали предвыборные программы кандидатов на пост председателя Клуба и поучаствовали в подписании положения о деятельности нового объединения.

Мероприятие, организованное ЦИК Татарстана совместно с руководством университета, состоялось в день рождения КГМУ и за несколько недель до старта избирательной кампании по выборам депутатов ГосДумы. На открытии присутствовали Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, и.о. ректора Казанского ГМУ Айрат Фаррахов, Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев и депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

В своем приветственном слове Альмир Абашев рассказал про возможность наладить конструктивный диалог между поколениями через Клуб молодых избирателей.

«Сегодня мы все очень интенсивно трудимся во благо здоровья людей: россиян, татарстанцев — в зависимости от того, где каждый из нас работает и где будете работать вы. Обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы вы стали яркими и востребованными специалистами в нашей медицинской общественности. Уверен, что этот опыт будет для вас очень полезен», — заключил Абашев.

В свою очередь, Айрат Фаррахов отметил, что сотрудничество вуза и ЦИК Татарстана носит долгосрочный и системный характер.

«Нас с Андреем Станиславовичем (Кондратьевым, прим. Т-и) объединяет не только многолетняя дружба и общая Alma mater, но и важная совместная работа по воспитанию гражданственности и патриотизма. Для Казанского медицинского университета это не просто новый студенческий проект, но и большая работа по формированию активной, думающей и ответственной молодежи Татарстана, готовой умом и сердцем голосовать за поступательное развитие республики и страны», — сказал Фаррахов.

Андрей Кондратьев в своей речи подчеркнул, что участие студентов в деятельности Клуба молодых избирателей помогает развивать такое важное для специалистов качество, как лидерство, а знания и навыки, полученные в Клубе, научат работать в команде, принимать решения и чувствовать ответственность за свое будущее.

«В период проведения избирательных кампаний в медучреждениях Татарстана будут открыты более 30 временных избирательных участков для голосования граждан, находящихся в местах временного пребывания. Выборы депутатов Государственной Думы России позволят студентам получить уникальный практический опыт, став не только избирателями, но и волонтерами, наблюдателями, участниками информационной работы. Очень важно, что путь этот начинается именно в студенческой среде», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

