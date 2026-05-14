Десятки патентов и новые образовательные программы: в КГМУ подвели итоги учебного года

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском государственном медицинском университете состоялось торжественное заседание Ученого совета вуза. Мероприятие посвящено 212-летию КГМУ.

История казанской медицинской школы началась 14 мая 1814 года. В этот день состоялось первое заседание совета врачебного отделения Казанского императорского университета.

Поздравить альма-матер с днем рождения собрались более 250 человек. Среди них представители Минздрава и Роспотребнадзора Татарстана, главные врачи республиканских больниц. Присутствовали преподаватели, студенты, а также почетные профессоры и ветераны здравоохранения.

Айрат Фаррахов, недавно возглавивший КГМУ, рассказал об основных достижениях уходящего учебного года.

«КГМУ прочно удерживает лидирующие положения в рейтингах российских медицинских вузов. Наш университет вошел в глобальный рейтинг Times Higher Education, занял четвертое место среди российских медицинских вузов», – сказал Фаррахов.

В этом учебном году в КГМУ началось обучение студентов по специальности «Психология», получены лицензии на программу специалитета «Клиническая психология» и программы ординатуры «Лабораторная генетика» и «Генетика».

«Нашим приоритетом и гордостью являются студенты, ординаторы и аспиранты. По данным мониторинга качества приема в вузы, мы входим в топ-25 вузов России по качеству приема. Мы отбираем лучших и выпускаем лучших специалистов. В 2025 году мы дали стране 1610 выпускников», – отметил и.о. ректора.

В прошлом году вуз зарегистрировал 106 результатов интеллектуальной деятельности, в частности, 24 патента на изобретения, десять патентов на полезные модели и ряд свидетельств. Центр поддержки технологий и инноваций Казанского ГМУ занял восьмое место в рейтинге лучших ЦПТИ России.

В университете были организованы и успешно проведены 107 конференций, съездов и симпозиумов различного уровня.

Университет был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» на основании Указа Раиса РТ. Награда присуждена за особо выдающиеся заслуги коллектива университета в развитии системы здравоохранения и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Раис РТ Рустам Минниханов лично вручал вузу награду в начале учебного года.

Айрат Фаррахов и Евгений Шляхто Фото: © max.ru/airatfarrahov

«Наши успехи – это кумулятивный эффект от всех сторон нашей деятельности, это результат традиций, высокого профессионализма, самоотверженной работы наших сотрудников, добросовестной учебы и активной жизненной позиции обучающихся. У нашего университета много планов, мы знаем, как их реализовать. Мы готовы работать», – напутствовал Айрат Фаррахов.

Торжественная церемония завершилась подведением итогов университетских конкурсов и награждением победителей. Также решением ученого совета звание почетного профессора КГМУ присвоили Евгению Шляхто – известному российскому ученому и кардиологу.